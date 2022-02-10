فيضانات في شمال القدس

أفادت مراسلتنا، بأن عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني يعملون على إخلاء سيارات علقت بالفيضانات في منطقة كفر عقب شمال القدس.

RT

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، توقعت أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، مع تساقط أمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية+ RT