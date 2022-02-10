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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس صينية الصنع في محافظة حجة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس صينية الصنع في محافظة حجة
AFP
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أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي، في محافظة حجة.

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وكتب سريع على "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع سي اتش فور(CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة".

المصدر: RT

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