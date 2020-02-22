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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي
RT
طائرة تجسس
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أعلن الحوثيون، اليوم السبت، أنهم أسقطوا طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية باليمن، في منطقة الخوبة بجيزان.

كما أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لها، تصدت اليوم، لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية، شرق محافظة صنعاء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر"، "إن "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ "فاطر 1"، في سماء مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء.

وأضاف العميد سريع أن الدفاعات الجوية "أجبرت الطائرات على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام في نهم".

المصدر: RT + "المسيرة"

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