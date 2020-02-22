الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، أنهم أسقطوا طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية باليمن، في منطقة الخوبة بجيزان.

#المسيرة_عاجل | #جيزان: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق الخوبة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 22, 2020

كما أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لها، تصدت اليوم، لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية، شرق محافظة صنعاء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر"، "إن "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ "فاطر 1"، في سماء مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء.

وأضاف العميد سريع أن الدفاعات الجوية "أجبرت الطائرات على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام في نهم".

الدفاعات الجويه تتمكن بفضل الله من التصدى لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية واماراتيه بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها اي مهام عدائية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 22, 2020

المصدر: RT + "المسيرة"