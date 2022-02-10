ليبيا.. أنباء عن تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال

تحدثت وسائل إعلام ونشطاء في ليبيا عن تعرض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس فجر اليوم الخميس.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" نقلا عن مصادرها، بما فيها مصدر حكومي، أن سيارة الدبيبة تعرضت "لوابل من الرصاص باستهداف مباشر".

وأكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال، حسبما أفاد موقع "218".

وحسب تقارير، فقد نجا الدبيبة من محاولة الاغتيال هذه دون أن يصاب بأذى.

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ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل مكتب الدبيبة أو "منصة حكومتنا" ووزارة الداخلية، يؤكد وقوع الحادث.

تأتي هذه التقارير في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت المقرر اليوم الخميس، على اختيار رئيس للحكومة لخلافة الدبيبة، وذلك بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم، هما فتحي باشاغا وخالد البيباص.

من جانبه، أعلن الدبيبة أن حكومته لن تتراجع عن دورها، وأنها مستمرة في عملها "حتى التسليم لحكومة منتخبة".

المصدر: وسائل إعلام ليبية