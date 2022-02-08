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ليبيا.. الدبيبة يرد على البرلمان: "لن نسلم إلا لحكومة منتخبة"

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ليبيا.. الدبيبة يرد على البرلمان:
Globallookpress عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة
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أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته لن تتراجع عن دورها، وأنها مستمرة في عملها "حتى التسليم لحكومة منتخبة".

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة إلى الليبيين، أعلنها اليوم: "لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة في عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة".

وقبل يومين من تصويت البرلمان الليبي على رئيس جديد للحكومة، شكك الدبيبة بتصويت البرلمان، وتحدث عما وصفها بالطبقة السياسية المهيمنة التي تمدد لنفسها، عبر البرلمان، وتصدر القرارات باسمه. قائلا: "لا للتمديد.. نعم للانتخابات".

ورد الدبيبة على الاتهامات الموجهة لحكومته بعرقلة الانتخابات بالقول إن ممثلي تلك الطبقة "أوقفوا الانتخابات بعدما تأكدوا أن الشعب ليس معهم".

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وأعلن الدبيبة: "مستعد لمراجعة قراري بالترشح للانتخابات في حال كان ذلك في صالح وطني".

ودعا الدبيبة الليبيين كي يُسمعوا صوتهم، قائلا: إن "الخطوة المصيرية لن تكون ما لم تسمع الطبقة صوتكم ولا بد أن يكون واضحا في كل الميادين والساحات في أنكم سئمتم التمديد"، وأضاف: "قولوها بصوت واحد: لا للانقسام لا للتمديد.. نعم للانتخابات نعم للدستور والاستقرار".

يذكر أن البرلمان الليبي كان صوت أمس على مرشحين لرئاسة الحكومة ومن المقرر أن يتم التصويت الحاسم بعد غد الخميس.

 

المصدر: RT

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