برلمان ليبيا يحدد المرشحين لرئاسة الحكومة وتصويت الحسم الخميس

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن البرلمان سيصوت يوم الخميس المقبل على اختيار رئيس للحكومة، بدلا من عبد الحميد الدبيبة، كما أعلن اسمي المرشحين اللذين استوفيا شروط الترشح.

وقال صالح خلال جلسة لمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، إن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا، وخالد البيباص هما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.

وقدم البيباص وباشاغا مشروعهما لمجلس النواب خلال جلسة منقولة على الهواء ثم جرى تعليق الجلسة ليوم غد الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وتعهد باشاغا الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، بعدم الترشح للرئاسة الليبية.

وقال باشاغا إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف أنه سيعتبر أي وزير في حكومته ينوي الترشح لتلك الانتخابات مستقيلا.

وخلال استعراض مشروعه أمام مجلس النواب شدد على أن أهداف الحكومة هي توحيد المؤسسات وخاصة العسكرية والأمنية، وأشاد "بالدور المتميز للجنة 5+5 لتوحيد المؤسسات العسكرية".

وأشار إلى أنه "لن يتم تحقيق أي إنجاز دون دعم مجلسي النواب والدولة والمواطنين".

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية