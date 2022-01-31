نواب ليبيون يسعون لتعيين رئيس وزراء جديد بدلا عن الدبيبة

تقدم نواب في البرلمان الليبي بخطط لتشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد أكثر من شهر من إخفاق البلاد في إجراء أول انتخابات رئاسية.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق، إن المرشحين قد يقدمون ملفات الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأوضح أن مجلس النواب سيجتمع الأسبوع المقبل لإجراء مداولات بشأن المرشحين وتعيين رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الانتقالية.

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عقب جلسة برلمانية عقدت اليوم الإثنين في مدينة طبرق شرقي البلاد، قال بلحيق إنه سيتم تعيين رئيس وزراء جديد بعد مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة استشارية مقرها العاصمة طرابلس.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الحالية إلا أن الدبيبة قال مرارا إن حكومته ستبقى في السلطة لحين إجراء "انتخابات حقيقية". كما دعا إلى إجراء الاقتراع بناء على الدستور الذي صيغ مؤخرا.

وتأتي جهود استبدال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في فبراير من العام الماضي، نتيجة فشل ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية في عهده، وهي التي كان من المقرر إجراؤها في 24 من الشهر الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"