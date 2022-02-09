الجيش اللبناني لموفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل: مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية
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التقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين.
والتقى الطرفان في حضور السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
من جانبه، أكد جوزيف عون لهوكشتاين أن "المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية (اللبنانية) في هذا الشأن".
وأكد العماد عون لهوكشتاين أن المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/abs3voxZ7V— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 9, 2022
المصدر: "النشرة"
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