بعد "تعرضه للتعذيب".. نقل معتقل سعودي من سجن غوانتانامو إلى مصحة عقلية في المملكة

قالت شبكة "CNN" الأمريكية إن المعتقل السعودي بسجن غوانتانامو، محمد القحطاني، سينقل إلى مصحة نفسية في السعودية، بعد تراجع صحته العقلية بشدة.

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وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "CNN" أن محاميي القحطاني قالا إنه يعاني من الفصام والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، نتيجة ما تعرض له من تعذيب في السجن الأمريكي، وقد خاضا معركة قانونية مطولة لإعادة القحطاني إلى السعودية.

ويوم الجمعة الماضي، أوصى مجلس المراجعة الدورية، وهو كيان حكومي أمريكي تأسس في عهد إدارة باراك أوباما لتحديد ما إذا كان المحتجزون في المنشأة مذنبين أم لا، أوصى بإطلاق سراح القحطاني ونقله إلى مصحة نفسية في السعودية.

وقرر المجلس أن الاستمرار في احتجاز القحطاني " لم يعد ضروريا للحماية من تهديد كبير لأمن الولايات المتحدة"، وقال إنه "يعترف بأن المحتجز يمثل مستوى معينا من التهديد في ضوء أنشطته وارتباطاته السابقة"، لكن المجلس يعتقد أن "التهديد الذي يمثله المحتجز يمكن تخفيفه بشكل مناسب".

وأضاف: "يفهم المجلس أن السعودية يمكن أن توفر للقحطاني رعاية صحية عقلية شاملة، كما أن المملكة قادرة على مراقبة المحتجز بعد الانتهاء من برنامج إعادة تأهيله".

وأوصى المجلس بتطبيق شروط معينة لإعادة القحطاني إلى السعودية، مثل "مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية بما في ذلك المراقبة والقيود على السفر".

ولا يزال القحطاني يقبع في السجن بعد إلقاء القبض عليه قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، رغم أن التهم التي وجهت له سقطت في عام 2008.

وقالت السلطات الأمريكية إن القحطاني أحد عناصر تنظيم "القاعدة" الذي خطط ليكون "الخاطف رقم 20" في هجوم 11 سبتمبر، لكنه فشل في الصعود إلى متن رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 93، التي تحطمت في ريف ولاية بنسلفانيا.

المصدر: CNN