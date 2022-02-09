رئيس الوزراء الإسرائيلي يشيد بـ"التعاون الاستراتيجي" بين إسرائيل و"دول صديقة في المنطقة"

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بـ"التعاون الاستراتيجي" بين تل أبيب و"دول صديقة في المنطقة"، وذلك خلال زيارته قاعدة عسكرية في حيفا.

وقال بينيت في كلمة ألقاها: "من المذهل أن أكون اليوم مع سلاح البحرية، هنا في حيفا في الغواصات وسفن الصواريخ، أود أن أقول أن القدرات القتالية التي شهدتها اليوم أراها فقط في الأفلام السينمائية".

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وأضاف: "أنا سعيد بأن الحكومة تحت قيادتي اتفقت ووقعت على اتفاق لشراء غواصات، ومعدات استراتيجية تخدم أمن إسرائيل لسنوات إلى الأمام".

وتابع: "في الفترة الأخيرة نشهد ارتفاعا بالتهديدات في الساحة البحرية، بمسارات الإبحار والتجارة.. وأنا أرى بهذا تحديا، ويجب أن نعرف أن الهدف هو دولة إسرائيل".

وأردف قوله: "أنا سعيد خصوصا حيال التعاون الاستراتيجي الذي يتم إقامته سواء مع الولايات المتحدة في المناورات البحرية المختلفة، وأيضا مع أصدقاء آخرين في المنطقة".

المصدر: i24