البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن بمليون دولار

اتفاقية بقيمة مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، وقعتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبموجب الاتفاقية، التي وُقعت في العاصمة الأردنية عمان، ستدعم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حوالي 100 ألف لاجئ سوري في الأردن من خلال تقديم المساعدات النقدية لـ 253 عائلة لاجئة تعيش خارج المخيمات، على مدى الأشهر الستة المقبلة.

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وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك سيتم عبر برنامج المساعدات النقدية الذي تنفذه المفوضية في المناطق الحضرية، لتأمين الاحتياجات العاجلة كدفع الإيجار، وسداد الفواتير، وشراء الطعام، وتغطية تكاليف الأدوية.

كذلك ستقوم المؤسسة بتوزيع مساعدات نقدية على حوالي 20 ألف عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن، لتغطية نفقات التزود بغاز الطهي خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية