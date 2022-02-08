روسيا: الاستخبارات الأمريكية تنوي دفع المتطرفين لمهاجمة القوات السورية وعسكريينا بدمشق واللاذقية

كشفت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية عن خطط الولايات المتحدة لتوجيه جماعات متطرفة في سوريا لاستهداف القوات السورية والروسية والإيرانية تزامنا مع تشجيع الاحتجاجات في البلاد.

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وذكرت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "تخطط الاستخبارات الأمريكية لتوجيه خلايا نائمة للمتطرفين في مدينة دمشق والمنطقة المتاخمة لها وكذلك في محافظة اللاذقية إلى شن عمليات دقيقة على عناصر أجهزة قوات الأمن وكذلك العسكريين الروس والإيرانيين".

وتابعت الهيئة: "تفيد المعلومات الواردة إلى هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية بسعي إدارة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي على الأراضي السورية مع منع بسط الاستقرار في الأوضاع بهذا البلد".

وكشف البيان أنه في إطار هذه الخطة "تنوي واشنطن إطلاق حملة إعلامية واسعة بما في ذلك في الحسابات الناطقة باللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الميول الاحتجاجية في المجتمع".

وأوضحت هيئة الاستخبارات الخارجية أنه "من المخطط استغلال الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية الصعبة لتنظيم مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة ما يدفع أجهزة إنقاذ القانون خلالها إلى استخدام غير متكافئ للقوة بحق هؤلاء الذين سيتم فيما بعد تسميتهم بالمحتجين السلميين".

وبينت الهيئة: "من أجل تحقيق أهدافهم في سوريا سيقوم الأمريكيون باستخدام اتصالاتهم الوثيقة مع ما يسمى بالمعارضة المسلحة، أو عمليا مع الجماعات المتطرفة الإسلامية".

المصدر: وكالات روسية