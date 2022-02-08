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تركيا تعلن "تحييد 5 إرهابيين" بشمال سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، "تحييد 5 إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في شمال سوريا.

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ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "القوات المسلحة ردت بحزم على إرهابيين اثنين من تنظيم بي كا كا/ ي ب ك أطلقوا نيرانا من شمالي سوريا نحو مخفر حدودي بولاية ماردين جنوبي تركيا، وحيدت 4 منهم".

وأضافت إن "قوات النخبة "كوماندوز" نجحت في تحييد إرهابي من "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لشن اعتداء على منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا".

المصدر: "الأناضول"

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