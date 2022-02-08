تركيا تعلن "تحييد 5 إرهابيين" بشمال سوريا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scj8
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، "تحييد 5 إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في شمال سوريا.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "القوات المسلحة ردت بحزم على إرهابيين اثنين من تنظيم بي كا كا/ ي ب ك أطلقوا نيرانا من شمالي سوريا نحو مخفر حدودي بولاية ماردين جنوبي تركيا، وحيدت 4 منهم".
وأضافت إن "قوات النخبة "كوماندوز" نجحت في تحييد إرهابي من "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لشن اعتداء على منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا".
المصدر: "الأناضول"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.