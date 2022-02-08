 
مباشر
عاجل
تونس.. جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل في المحاكم يومين احتجاجا على قرار سعيد حل المجلس القضائي

عالم مصري يكشف حقيقة غرق الإسكندرية ويتحدث عن مصدر رزق كبير لمصر

أخبار العالم العربي

عالم مصري يكشف حقيقة غرق الإسكندرية ويتحدث عن مصدر رزق كبير لمصر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/schu

كشف مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، العالم المصري فاروق الباز، حقيقة كل الشائعات المنتشرة حول احتمال غرق محافظة الإسكندرية.

إقرأ المزيد
مصر.. العالم الكبير فاروق الباز يطالب بإعدام فئة معينة من الأشخاص
مصر.. العالم الكبير فاروق الباز يطالب بإعدام فئة معينة من الأشخاص

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء الإثنين، أن مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية، ولكن لا صحة لغرقها كما يتردد.

وكشف الباز أن الطاقة الشمسية، مصدر رزق كبير لمصر، مضيفاً أن مقياس الجفاف بالصحراء الغربية تعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية.

وشدد مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن على أن هناك 10 ملايين و500 فدان غرب النيل صالحة للحياة.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا