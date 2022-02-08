عالم مصري يكشف حقيقة غرق الإسكندرية ويتحدث عن مصدر رزق كبير لمصر

كشف مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، العالم المصري فاروق الباز، حقيقة كل الشائعات المنتشرة حول احتمال غرق محافظة الإسكندرية.

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وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء الإثنين، أن مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية، ولكن لا صحة لغرقها كما يتردد.

وكشف الباز أن الطاقة الشمسية، مصدر رزق كبير لمصر، مضيفاً أن مقياس الجفاف بالصحراء الغربية تعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية.

وشدد مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن على أن هناك 10 ملايين و500 فدان غرب النيل صالحة للحياة.

المصدر: صدى البلد