مصر.. العالم الكبير فاروق الباز يطالب بإعدام فئة معينة من الأشخاص
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حذر العالم المصري الكبير فاروق الباز من البناء على الأراضي الزراعية الحالية، قائلا: "يجب تطبيق أحكام الإعدام والشنق والسجن المؤبد لمن يبني على الأرض الزراعية".
وتابع الباز خلال تصريحات في برنامج "90 دقيقة": "هناكل بعض بعد كدا.. يجب أن تظل الأراضي الزراعية باقية لإنتاج الطعام، فهي الأمن الغذائي".
وتطرق خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، للمشروعات القومية الزراعية في توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهم في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات.
المصدر: الأهرام
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