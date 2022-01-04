العالم المصري فاروق الباز يعلق على شائعات غرق الإسكندرية

علق عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا في مصر فاروق الباز على الشائعات التي تحدثت عن غرق الإسكندرية ووصفها بأنها "نوع من التهويل".

وأضاف الباز في تصريح لقناة "المحور" أن درجات الحرارة في مصر الآن تزداد ولكنها ستقل بعد عدة سنوات، وأن درجات الحرارة في الأرض عموما تزداد وبالتالي سيحدث ذوبان للثلج في الأقطاب وبالتالي المياه في البحار والأنهار ستزداد.

وأضاف: "ولكن لن تغرق الإسكندرية ولا دمياط كما يشيع بعض الناس".

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وحول تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن غرق الإسكندرية، قال الباز إنه كان الهدف منها تحذير الناس من ممارسة الأعمال السيئة.

وأشار البارز إلى أنه من واجب الجميع الحفاظ على البيئة وعدم استخدام ما يزيد من تلوثها، والتقليل من استخدام ثنائي أكسيد الكربون.

المصدر: البوابة الإلكترونية لحزب الوفد