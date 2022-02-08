الحوثيون يعلنون تحرير 10 من مقاتليهم في صفقات تبادل

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، تحرير 10 من أسراها بعد نجاح صفقات تبادل أسرى مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى: "تم اليوم الإثنين تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مقاتلي الحركة والقوات الموالية لها) في عمليات تبادل بعدة جبهات".

وأضاف المرتضى عبر "تويتر" بأن "عمليات تبادل الأسرى تمت بتفاهمات محلية".

ولم تعلق الحكومة اليمنية على إعلان الحركة.

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يذكر أن الحركة أعلنت مطلع يناير الماضي، أنها تمكنت من تحرير 400 من أسراها خلال العام الماضي، وذلك عبر 60 صفقة تبادل مع الحكومة اليمنية.

واتهم "الحوثيون" السعودية التي تقود "التحالف العربي" في بلادهم، بإفشال 80 عملية تبادل "رغم التوافق مع المعنيين".

المصدر: "سبوتنيك"