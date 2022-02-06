اليمن.. اشتباكات أمنية تهدد حركة الملاحة في مطار عدن الدولي

تسببت اشتباكات بين قوات أمنية اليوم الأحد، في اضطراب حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي جنوبي اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة من كتيبة الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن احتجت على فصلها ومنعت عمل لجنة مكلفة بدفع الرواتب لزملائها، قبل أن تندلع اشتباكات بينها وأخرى في جزيرة العمال بمديرية خور مكسر شرقي عدن"​​​.

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات التي استخدمت خلالها القذائف الصاروخية، أسفرت عن سقوط 5 جرحى وتسببت في اضطراب حركة الملاحة الجوية في المطار القريب من مكان المواجهات، إذ هبطت بصعوبة رحلة قادمة من مطار القاهرة".

وأشار إلى أن "الاقتتال أدى إلى إغلاق الطريق البحري الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة".

ويعد مطار عدن الدولي حاليا البوابة الرئيسية لليمن مع العالم الخارجي إلى جانب مطار سيئون بمحافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد.

المصدر: "سبوتنيك"