 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه" إثر قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يعرب عن
Globallookpress Zheng Huansong
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scc7

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن "قلقه"، غداة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على "أهمية استقلال القضاء".

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم بوريل، اليوم الاثنين، "إننا نتابع بقلق تطور الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرا لجهة حل المجلس الأعلى للقضاء".

وأضافت "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكر مجددا بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديموقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها". 

وحذرت مصرالي من أن "إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة". 

وكان سعيد أعلن الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن هذه الهيئة القضائية العليا تخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا