السيسي يصدر قرارا بفصل 3 وكلاء نيابة
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية بفصل 3 معاونين بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وشمل القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفصل أحمد حسن أحمد حسن الجريدلي، معاون النيابة بالنيابة العامة، وفصل عمر ياسر أحمد مسعود، معاون النيابة بالنيابة العامة، وفصل أحمد أحمد عبدالفتاح موسى، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عملهم بغير الطريق التأديبي.
ولم يذكر القرار سبب فصل معاوني النيابة العامة المصرية من منصبهم بقرار رئاسي، واكتفى القرار بذكر أسمائهم فقط.
المصدر: أخبار اليوم
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