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التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه "حرض و "مثلث عاهم" في حجة

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التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه
AP
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه "حرض و "مثلث عاهم" في حجة، وأن "الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

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واعتبر التحالف العربي أن "الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف التحالف: "سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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