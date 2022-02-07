التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه "حرض و "مثلث عاهم" في حجة
AP
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه "حرض و "مثلث عاهم" في حجة، وأن "الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".
واعتبر التحالف العربي أن "الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وأضاف التحالف: "سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني".
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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