التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء
Globallookpress Mohammed Mohammed
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أعلن التحالف العربي، فجر الاثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) February 6, 2022
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.#واس_عام
وكثف التحالف في الآونة الأخيرة غاراته على اليمن، تزامنا مع استمرار هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية، وتنفيذها ضربات استهدفت مرافق في الإمارات.
المصدر: RT
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