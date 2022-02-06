التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء

أعلن التحالف العربي، فجر الاثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

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التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 6, 2022

وكثف التحالف في الآونة الأخيرة غاراته على اليمن، تزامنا مع استمرار هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية، وتنفيذها ضربات استهدفت مرافق في الإمارات.

المصدر: RT