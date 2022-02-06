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التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد
Globallookpress Mohammed Mohammed
آثار غارات للتحالف العربي على اليمن
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أعلن التحالف العربي، فجر الاثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكثف التحالف في الآونة الأخيرة غاراته على اليمن، تزامنا مع استمرار هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية، وتنفيذها ضربات استهدفت مرافق في الإمارات.

المصدر: RT

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