تحذير في مصر من يوم الأربعاء المقبل

حذرت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية منار غانم، من تعرض مصر لمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يوم الأربعاء.

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وقالت منار غانم إنه من المتوقع أن يؤثر منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتزامن معه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، على حال الطقس، تنخفض على إثره درجات الحرارة ويؤديان إلى حالة من التقلبات الجوية وتعود معها فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأكدت غانم أنه من المتوقع أيضا نشاط رياح على أغلب محافظات الجمهورية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، إذ تسجل العظمى على القاهرة يوم الثلاثاء 22 درجة بينما تسجل 18 درجة يوم الأربعاء بانخفاض 4 درجات مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بوحدة الإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن المنخفض الجوي الذي يؤدي إلى تقلبات جوية سريعة على مدار يومي الأربعاء والخميس القادمين، يسبب سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، يصاحبها اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، اختفاء فرص سقوط الأمطار على مصر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وتبقى فقط فرص ضعيفة على أقصى غرب البلاد يوم الثلاثاء، وتعود فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة اعتبارا من يوم الأربعاء تزامنا مع حالة التقلبات الجوية والاضطراب المقرر أن تشهده مصر يوم الأربعاء القادم.

المصدر: القاهرة 24