وفاة المفكر المصري سيد القمني

توفى اليوم الأحد المفكر المصري سيد القمني، حيث نشر الإعلامي خالد منتصر تغريدة أعلن فيها النبأ قائلا "وداعا سيد القمني"، وهو ما أكدته وسائل إعلام مصرية في وقت لاحق.

وسيد القمني كاتب ومفكر من من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف.

تناولت معظم أعماله الأكاديمية التاريخ الإسلامي، حيث يعتبره الكثيرون صاحب أفكار "اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي".

ومن أبرز أعمال سيد القمني "حروب دولة الرسول"، و"قصة الخلق"، و"النسخ في الوحي"، و"الحزب الهاشمي"، و"النبي إبراهيم والتاريخ المجهول"، و"العرب قبل الإسلام".

المصدر: وسائل إعلام مصرية