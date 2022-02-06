المغرب: علاقاتنا السياسية مع إسرائيل لن تغير موقفنا من القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المملكة تسعى إلى تطوير العلاقات السياسية مع إسرائيل لكن ذلك لن يغير موقف بلاده من القضية الفلسطينية.

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وقال بوريطة، في حديث لقناة "فرانس 24" نقله موقع "هسبريس"، اليوم الأحد، إن "مواقف المغرب بخصوص القضية الفلسطينية واضحة"، نافيا وجود أي تناقض بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضح: "المغرب يريد تطوير علاقاته مع إسرائيل حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة في إطار الدولة المستقلة".

وأشار بوريطة إلى أن "المغرب يلتزم بمواقفه إزاء الشعب الفلسطيني في إطار حل الدولتين، ولن تغير العلاقات السياسية مع إسرائيل موقف الرباط من القضية الفلسطينية".

واعتبر وزير الخارجية المغربي مع ذلك أن "الاتحاد الإفريقي قد تغير، حيث لا تتحكم دولة واحدة أو دولتان في شؤونه الخاصة".

وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر الماضي بوساطة أمريكية، وبالتزامن مع ذلك اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المملكة على منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب و"جبهة البوليساريو" منذ العام 1976.

المصدر: "هسبريس" + وكالات