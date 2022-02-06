تركيا تعلن "تحييد 8 إرهابيين" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن "تحييد 8 إرهابيين" تابعين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه تركيا منذ أكثر من 3 عقود، بشمال سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "نجح عناصر قواتنا الخاصة الأبطال في تحييد 8 إرهابيين بحزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/g5wHP5KJOP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022

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وتعتبر الحكومة التركية "وحدات حماية الشعب" الكردية تنظيما إرهابيا وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) الانفصالي الذي تحاربه منذ العام 1984 داخل البلاد وخارجها، خاصة في سوريا والعراق.

وتسيطر القوات التركية على أراض واسعة في شمال سوريا بعد أن نفذت خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في تلك المنطقة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك ضد الجيش السوري منذ العام 2016.

وتمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودا فقريا لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذي يخوض اشتباكات متقطعة مستمرة مع الجيش التركي في الشمال السوري.

المصدر: RT