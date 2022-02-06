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واشنطن: صفقة طائرات F-16 للأردن ممولة بمنحة أمريكية

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واشنطن: صفقة طائرات F-16 للأردن ممولة بمنحة أمريكية
Gettyimages.ru
طائرات F16 الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات F-16 التي وافقت واشنطن على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية من خلال منحة التمويل العسكري الأجنبي.

وقال قسم الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" إن هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4.21 مليار دولار تهدف للاستثمار في تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.

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ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الأردنية أو القوات المسلحة الأردنية أو سلاح الجو الملكي الأردني أو أي جهة حكومية أردنية لن تدفع أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.

 

المصدر: RT + "عمون"

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