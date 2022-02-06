واشنطن: صفقة طائرات F-16 للأردن ممولة بمنحة أمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات F-16 التي وافقت واشنطن على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية من خلال منحة التمويل العسكري الأجنبي.
وقال قسم الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" إن هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4.21 مليار دولار تهدف للاستثمار في تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.
This proposed sale is being financed entirely through @StateDeptPM's Foreign Military Financing grant assistance -- a smart @USForeignAssist investment in strengthening a vital U.S. partner on a wide range of regional security issues. 🇺🇸🇯🇴— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) February 4, 2022
Learn more: https://t.co/JgyEbhUoqnhttps://t.co/KNg03LzzgS
ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الأردنية أو القوات المسلحة الأردنية أو سلاح الجو الملكي الأردني أو أي جهة حكومية أردنية لن تدفع أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.
المصدر: RT + "عمون"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.