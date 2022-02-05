شيخ الأزهر ينعى الطفل المغربي ريان

نعى الأزهر الشريف، الإمام أحمد الطيب، الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، إثر سقوطه في بئر، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وتقدم شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدي ريان، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية، داعيا "المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأفادت السلطات المغربية، مساء السبت، بوفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام.

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وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

المصدر: "الأهرام" + RT