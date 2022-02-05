مراسلنا: دوي انفجارات عنيفة في صنعاء ناجم عن غارات يشنها التحالف العربي

أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات عنيفة في الضواحي الجنوبية للعاصمة اليمنية صنعاء، تزامنا مع شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية غارات على المدينة.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، قال في بيان له إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت 5 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر... باعتبارها ضمن منطقة العمليات".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه "يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".

وأشار التحالف إلى أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

المصدر: RT