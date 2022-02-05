بطل الأمتار الأخيرة.. من هو "علي الصحراوي" قائد آخر وأعقد مراحل عملية إنقاذ الطفل ريان؟

برز في الساعات القليلة الماضية اسم الخبير المغربي في حفر الآبار علي الجاجاوي المكنى بـ "الصحراوي"، والذي استعانت به السلطات المغربية لقيادة آخر وأعقد مراحل إنقاذ الطفل العالق ريان.

وعلي الجاجاوي، مغربي في الخمسينيات من العمر، من سكان مدينة أرفود (شرقي المغرب)، يمارس منذ أكثر من 20 عاما مهنة حفر الآبار بطرق تقليدية يدوية، إلى جانب عمله في مجال البناء.

ويكنى العم علي الجاجاوي بالـ "الصحراوي"، ويشتهر بحرفيته العالية في حفر الآبار يدويا، والتغلب على المعوقات الطبيعية أثناء الحفر دون الاستعانة بوسائل حفر حديثة.

ونظرا لخبرة الجاجاوي في الحفر اليدوي للآبار، استعانت السلطات المغربية به، عقب تعذر إكمال مهمة الحفر بواسطة آليات ثقيلة.

صورة متداولة لـ"عمي علي الصحراوي" بعد خروجه من مكان الحفر عقب انتهاء أعمال الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان.#المغرب#أنقذوا_ريان_من_البئر#أنقذوا_ريانpic.twitter.com/0hiQj267gX — Hespress هسبريس (@hespress) February 5, 2022

وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون قيام الصحراوي إلى جانب شخصين آخرين بحفر المنفذ الأفقي نحو ريان العالق في البئر الجافة منذ أكثر من 100 ساعة، وإزالة الأنقاض يدويا تجنبا لخطر الانهيار المفاجئ.

علي الصحراوي ( عمي علي ) ٦٨ عاماً حفار ابار دخل منذ ليلة امس الى النفق الافقي ليحفر ماتبقى من المسافة يدوياً من دون الات ومعدات خوفاً من انهيار الجبل وخرج قبل دقائق من داخل النفق وابتسامته تغطي وجهة ليعلن البشاره بأنه فتح الطريق تماماً امام المنقذين والمسعفين #ريان_المغربpic.twitter.com/c4xddPKFyL — D6٧َ (@dclss1) February 5, 2022

وعلى بعد أمتار قليلة من عملية الحفر اليدوي، وضعت السلطات أسطوانات خرسانية كبيرة لمكان الحفر بهدف حماية فرق الإنقاذ والطفل العالق من أي انهار صخري محتمل.

"عمي علي الصحراوي" يبدأ الحفر الأفقي بروية بواسطة يديه فقط.

دعواتكم 🙏#أنقدوا_ريانpic.twitter.com/piLnLoz84p — salka swilkat ( 🇲🇦 المغرب_أولا# ) (@swilkat) February 4, 2022

واحتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب بشجاعة العم علي الملقب بالصحراوي (نسبة إلى أصوله التي تعود لصحراء شرقي المغرب)، ولاقت مجهوداته إشادات مختلفة.

المصدر: RT +مواقع مغربية