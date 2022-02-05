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مصادر تكشف لـRT مصير جماعة مسلحة هددت رئيس مجلس النواب العراقي

أخبار العالم العربي

مصادر تكشف لـRT مصير جماعة مسلحة هددت رئيس مجلس النواب العراقي
Facebook@Mohammad.Alhalboosi
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
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كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، عن اعتقال مجموعة مسلحة هددت رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

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وقالت المصادر لـRT إن "المجموعة المسلحة التي اعتقلت، تابعة لرجل دين مقرب من جماعات مسلحة، وهددت الحلبوسي بسبب خلافات سياسية بحسب اعترافات عناصر المجموعة".

وأضافت أن "الاعترافات أظهرت أن نجل رجل الدين طلب من هذه المجموعة التابعة له بتسجيل مقطع فيديو يهدد فيه رئيس مجلس النواب".

وأشارت المصادر إلى أن "التهديد كان بدفع من أطراف سياسية وجماعات مسلحة على خلاف مع الحلبوسي".

وقبل أيام ظهرت مجموعة مسلحة "مجهولة" وهي تهدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب ما أسمته "التطبيع" مع إسرائيل، ولم تعلن الجماعة التي أسمت نفسها "أهل السنة والجماعة" تبعيتها لأي جهة.

المصدر: RT

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