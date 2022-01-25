رئيس العراق: الهجوم على مقر رئيس مجلس النواب عمل إرهابي

استنكر الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الصاروخي الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار، واصفا إياه بـ"العمل الإرهابي".

وكتب الرئيس العراقي على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مستنكر".

الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الانبار واسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر،وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية. يجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا — Barham Salih (@BarhamSalih) January 25, 2022

وأضاف أن "توقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية"، داعيا إلى "رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

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يذكر أن مقر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غربي العراق تعرض في وقت سابق من الثلاثاء لهجوم صاروخي، أسفر عن إصابة مدنيين إثنين، حسب خلية الإعلام الأمني الحكومية.

المصدر: RT