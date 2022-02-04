التحالف بقيادة السعودية: بدء عملية ضد أهداف بصنعاء والطرق المؤدية إلى حرض ضمن منطقة العمليات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدء عملية عسكرية ضد أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت 5 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر... باعتبارها ضمن منطقة العمليات".

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وأضاف أنه "يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".

وأشار التحالف إلى أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكان مراسلنا قد أفاد بأن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء بغارة جوية عنيفة وشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من العاصمة.

المصدر: واس