تونس.. "النهضة" و"مواطنون ضد الانقلاب" تؤجلان وقفة الأحد الاحتجاجية

أعلنت "حركة النهضة" و"مواطنون ضد الانقلاب" في تونس تأجيل وقفة احتجاجية كانت مقررة يوم الأحد القادم، إلى 13 من الشهر الجاري.

وأوضح بيان مشترك عن الحركتين، أن سبب التأجيل هو "ما أثارته الدعوة من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد".

وقال البيان إن الوقفة تأتي "في إطار الحراك المتصاعد المقاوم للانقلاب الذي انطلق منذ أشهر".

وأعلن البيان تأجيل الوقفة حتى يوم الأحد 13 فبراير، في نفس المكان والتوقيت، وطلب من "أنصار ومناضلي الشارع الديمقراطي المناهض للانقلاب إلى البقاء في حالة استعداد وتحفز لتنفيذ هذه الوقفة في موعدها الجديد".

وأشار إلى أن موقف التأجيل ينطلق من "المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية واحتراما لعدد من المنظمات والجمعيات".

المصدر: RT