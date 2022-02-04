شهود عيان يوضحون حقيقة فيديوهات إخراج الطفل المغربي ريان من البئر
Globallookpress Carsten Reisinger
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أكد شهود عيان عدم صحة الفيديوهات المتداولة بشأن خروج الطفل المغربي ريان من البئر، موضحين أن الطفل العالق لم يخرج بعد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شهود عيان أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة، حيث تقوم قوات الإنقاذ بحفر نفق بشكل أفقي باتجاه البئر في الوقت الراهن.
وأكد الشهود أن الطفل ريان على قيد الحياة حتى الآن، وأن إمدادات الأكسجين مستمرة حتى اللحظة.
وفي وقت سابق، توقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.
المصدر: "سبوتنيك"
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