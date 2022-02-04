16 شاحنة محملة بمساعدات سعودية تدخل اليمن
AP Abdulnasser Alseddik
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أفاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، بأن 16 شاحنة محملة بمواد إغاثية، عبرت منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير 2022.
وأوضح المركز في بيان له، بأن المساعدات الإغاثية، تحتوي على 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية فضلا عن المواد الطبية التي تزن 137 طنا و819 كيلوغراما لمحافظات عدن ومأرب والمهرة والضالع وتعز وشبوة.
المصدر: وكالة "سبأ"
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