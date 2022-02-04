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تركيا: تحييد 4 إرهابيين بشمال العراق

أخبار العالم العربي

تركيا: تحييد 4 إرهابيين بشمال العراق
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، "تحييد 4 إرهابيين" من عناصر حزب العمال الكردستاني، بشمال العراق.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الإرهابيين الأربعة جرى تحييدهم عبر مروحيات "أتاك" محلية الصنع، في منطقة عملية "مخلب البرق"، بشمال العراق".

يذكر أن تركيا، أطلقت، في 23 أبريل 2021، عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتخذ من جبال العراق مخبأ لعناصره) في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، بشمال العراق.

المصدر: "الأناضول"

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