سفير الصين بالقاهرة يشيد بقرار السيسي حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في بكين

أشاد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، موضحا أن هذا "يجسد الشراكة بين البلدين".

وأعرب ليتشيانج في تصريح صحفي، عن ثقته بأن اللقاء "وجها لوجه" بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيسي سيحدد الاتجاه وسيضخ دفعة قوية لبناء مجتمع المصير المشترك بين البلدين في العصر الجديد.

ولفت إلى أن شي جين بينغ سيقيم مأدبة الترحيب على شرف رؤساء الدول الأجنبية ورؤساء الحكومات وأعضاء العائلة الملكية ورؤساء المنظمات الدولية، بمن فيهم السيسي، والذين يأتون إلى الصين لحضور مراسم الافتتاح، وسيعقد لقاءات ثنائية معهم.

ونوه السفير الصيني إلى إضاءة برج القاهرة بالألوان يوم 24 يناير الماضي ولمدة عشرة أيام وذلك تزامنا مع بدء العد التنازلي على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، "للتعبير عن تمنيات الشعب المصري الطيبة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين".

كما أشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية، قد أعلنت على إحدى منصاتها، دعمها الثابت لاستضافة الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية لعام 2022، مضيفا: "تحيا الصداقة الصينية المصرية!".

المصدر: "اليوم السابع"