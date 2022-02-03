البنتاغون ينشر صورتين لمنزل قائد "داعش" قبل وبعد استهدافه

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورتين للمنزل الذي تم استهدافه أثناء العملية الأمريكية للقضاء على قائد تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في سوريا.

ونشر البنتاغون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" القرشي بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم 2 فبراير 2022".

Post operation image of compound housing ISIS emir Al-Qurayshi in northwest Syria after a raid executed by U.S. forces, Feb 2, 2022. Al-Qurayshi caused the explosion killing himself and multiple family members. (2/2) pic.twitter.com/a1y2NKWfiL — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 3, 2022

ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأمريكية.

وأضاف البنتاغون أن القرشي نفذ الانفجار الذي قتله وعددا من أفراد عائلته.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الخميس القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي تولى قيادة التنظيم في أعقاب القضاء على سلفه أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، بنتيجة عملية في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.

المصدر: RT