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بايدن: سنعمل مع القوات العراقية و"قسد" و"البيشمركة" لضمان حماية بلادنا

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بايدن: سنعمل مع القوات العراقية و
AP Patrick Semansky
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أكد الرئيس الأمريكي جون بايدن، الخميس، أن بلاده ستعمل مع القوات العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية" وقوات "البيشمركة" الكردية لضمان حمايتها.

وقال خلال كلمته التي ألقاها عقب مقتل زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش: "هذه رسالة واضحة للإرهابيين في العالم مفادها أننا سنطاردكم ونجدكم أينما كنتم".

وأضاف: "سنعمل مع شركائنا من القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة لضمان حماية بلادنا".

وأشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة، أزالت تهديدا إرهابيا كبيرا بمقتل زعيم تنظيم داعش".

المصدر: RT

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