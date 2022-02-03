تقرير: زيارة غانتس للبحرين قد تهدف إلى إنشاء مركز للقوات الإسرائيلية في المملكة لمواجهة إيران

كشفت صحيفة "إسرائيل ديفينز" أن الهدف الأساسي للزيارة التاريخية لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى البحرين قد يتمثل في تخصيص ميناء بالمملكة للبحرية الإسرائيلية لمواجهة إيران.

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ووصل غانتس أمس الأربعاء إلى البحرين في أو زيارة من نوعها في تاريخ العلاقات بين الطرفين قادما رفقة قائد القوات البحرية الإسرائيلية، دافيد ساعر سلما وعدد من المسؤولين العسكريين الآخرين.

ولفت الموقع المختص في الأخبار العسكرية أن سبب الزيارة أكبر من مجرد تنسيق التدريبات مع الولايات المتحدة التي يقع مركز قيادة أسطولها الخامس في البحرين.

وقال الموقع: "يمكن أن يكمن السبب في إرادة إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة وموافقة البحرين، نشر قوات عسكرية بحرية لها في منطقة الخليج".

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي تبنى منذ عهد أول رئيس وزراء لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، مفهوم "نقل المعركة مع العدو إلى أراضيه"، موضحا: "مثلما قدم الإيرانيون إلى سوريا تريد إسرائيل الوصول إلى طهران".

واعتبر الموقع أن الوجود الدائم للأسطول الإسرائيلي في البحرين غير مرجح حاليا نظرا لمخاطرة بالنسبة إلى المملكة، لكن الزيارات الدورية للقوات البحرية الإسرائيلية إلى البلاد أمر أكثر ترجيحا.

المصدر: "إسرائيل ديفينز" + وكالات