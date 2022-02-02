وسائل إعلام كردية: الجيش التركي قصف قرى في ريف زركان ومنبج

أفادت وسائل إعلام كردية بأن القوات التركية والجماعات المسلحة المساندة لها قصفت قرى في ريفي منبج وزركان شمال وشرق سوريا.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" (ANHA) إن قريتي خضراوي والأسدية في الريف الشمالي لناحية زركان الواقعة شمال غربي مركز مقاطعة الحسكة، تعرضت لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي.

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وجاء قصف القريتين بعيد قصف على قرية عين ديوار في أقصى شمال وشرق سوريا.

وأضافت أن الجيش التركي المتمركز في قاعدة الشيخ ناصر استهدف قريتي اليالنلي والصيادة، الآهلتين بالسكان بقذائف المدفعية والهاون.

وبحسب المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها على صفحته في موقع "فيسبوك"، فإن الجيش التركي استهدف اليالنلي والصيادة بـ 19 قذيفة هاون ومدفعية.

ووفقا للمجلس، فقد أطلق الجيش التركي 14 قذيفة على قرية الصيادة، و5 قذائف على قرية اليالنلي.

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء "هاوار" أن امرأة تدعى شيرين مجول أصيب بجروح خطيرة جراء القصف التركي بالقذائف والمدفعية لقرية كوليا بالريف الشرقي لناحية زركان.

وأشارت إلى أنها أسعفت إلى مشافي مدينة قامشلو لتلقي العلاج.

المصدر: وكالة أنباء "هاوار"