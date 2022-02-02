السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود".
وأضاف: "سيصلى عليه يوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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