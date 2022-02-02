السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليه يوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

المصدر: وسائل إعلام سعودية