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السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود

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السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود
Gettyimages.ru
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليه يوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد آل سعود

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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