 
مباشر

رئيس مجلس السيادة السوداني: أمانة السلطة لا تسلم إلا عبر الانتخابات أو التوافق السياسي

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس السيادة السوداني: أمانة السلطة لا تسلم إلا عبر الانتخابات أو التوافق السياسي
Gettyimages.ru
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb7z

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الجيش وقوات النظام والأطراف السياسية ملتزمون بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

وقال البرهان لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة بالفاشر: "نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان". 

وشدد على ضرورة أن يوجه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم.

ووجه رئيس مجلس السيادة القوة المشتركة لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون. 

وقال البرهان: "لا أحد يستطيع أن يزايد على تضحيات القوات المسلحة في كافة أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية سيسد الباب أمام المخربين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن.

ونبه البرهان إلى ضرورة التصدي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن والتي يجب النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة.

من جهته، صرح نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو بأن فرض هيبة الدولة ضرورة ملحة تقتضيها الظروف التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين. 

وأشار دقلو إلى وجود مندسين هدفهم زرع الفرقة والشتات وتأجيج الفتن وزعزعة الإستقرار بالبلاد.

المصدر: "سونا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا