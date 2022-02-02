رئيس مجلس السيادة السوداني: أمانة السلطة لا تسلم إلا عبر الانتخابات أو التوافق السياسي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الجيش وقوات النظام والأطراف السياسية ملتزمون بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

وقال البرهان لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة بالفاشر: "نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان".

وشدد على ضرورة أن يوجه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم.

ووجه رئيس مجلس السيادة القوة المشتركة لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون.

وقال البرهان: "لا أحد يستطيع أن يزايد على تضحيات القوات المسلحة في كافة أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية سيسد الباب أمام المخربين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن.

ونبه البرهان إلى ضرورة التصدي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن والتي يجب النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة.

من جهته، صرح نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو بأن فرض هيبة الدولة ضرورة ملحة تقتضيها الظروف التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.

وأشار دقلو إلى وجود مندسين هدفهم زرع الفرقة والشتات وتأجيج الفتن وزعزعة الإستقرار بالبلاد.

المصدر: "سونا"