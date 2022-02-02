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مصدر دبلوماسي ينفي بحث الجامعة العربية عودة سوريا إلى الجامعة

أخبار العالم العربي

مصدر دبلوماسي ينفي بحث الجامعة العربية عودة سوريا إلى الجامعة
AP
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نفى مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية ما ذكرته قناة المملكة الأردنية حول انعقاد اجتماع وزاري عربي في مارس المقبل، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة.

وقال المصدر لموقع "القاهرة 24"، إن ما نقلته قناة المملكة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غير صحيح، وأنه لم يصرح بذلك.

وكانت القناة قد حذفت الخبر على موقعها الرسمي بعد ساعات من نشره، بعنوان "اجتماع وزاري عربي الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وذكرت القناة في خبرها المحذوف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد صرح في لقاء معها، بأن اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

المصدر: "القاهرة 24"

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