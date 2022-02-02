أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية وحضورها قمة الجزائر مرهون بتوافق عربي

قال امينعام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن عودة سوريا للجامعة وحضورها للقمة المقبلة بالجزائر مرهون بتوافق عربي، و"استجابة دمشق مع المواقف العربية المطروحة.

هذا واستقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، أبو الغيط بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجرى خلال اللقاء عرض التطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

المصدر: RT