بعد القصف التركي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام سيادة العراق

شددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الأوقات، وذلك تعليقا على القصف التركي لمناطق في شمالي العراق الليلة الماضية.

وذكرت في بيان مقتضب: "بعد الضربات الجوية في نينوى مع وصول تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الاوقات".

وأضافت: "ينبغي حماية السكان وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون".

والليلة الماضية أفاد مراسل RT في العراق بأن الطائرات التركية قصفت مخيم مخمور في محافظة نينوى ومقار لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار في ذات المحافظة.

المصدر: RT