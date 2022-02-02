افتتاح السفارة الليبية في أديس أبابا

شاركت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في تدشين السفارة الليبية والبعثة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

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وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قالت المنقوش: "سعدت اليوم بمشاركتي في تدشين السفارة الليبية والبعثة في أديس أبابا عاصمة جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، أكدت على أهمية وجود السفارة حيث مقر الاتحاد الإفريقي، والتعاون في مكافحة جائحة كورونا، والإرهاب بجميع أشكاله، وخلق فرص اقتصادية تعود بالفائدة على الدول الإفريقية".

سُعدت اليوم بمشاركتي في تدشين السفارة الليبية والبعثة في #أديس_أبابا عاصمة جمهورية #أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، أكدت على أهمية وجود السفارة حيث مقر الاتحاد الافريقي، والتعاون في مكافحة جائحة #كورونا، والإرهاب بجميع أشكاله، وخلق فرص اقتصادية تعود بالفائدة على الدول الأفريقية. pic.twitter.com/WuM9rg4nJC — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) February 2, 2022

المصدر: RT