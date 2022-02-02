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فيديو يظهر قدرات سلاح جديد بالجيش المصري

العلوم والتكنولوجيا

فيديو يظهر قدرات سلاح جديد بالجيش المصري
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تعاقدت القوات المسلحة المصرية مع كوريا الجنوبية على سلاح جديد وهو مدفع ذاتي الحركة EGY k9A1 من شركة "هانوا" الكورية الجنوبية.

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ويطلق على المدفع اسم كيه-9 "ثاندر"، أو "صوت الرعد" وهو ذاتي الدفع، والمطور من قبل "سامسونغ تيكوين" لصالح القوات المسلحة الكورية الجنوبية، والتي تقوم بتصديره أيضا، فيشهد رواجا في دول حلف شمال الأطلسي، ويحتفظ بمزايا قتالية فريدة بقذائف من عيار 155 ملم.

ويصل مدى قذائف "صوت الرعد" ما بين 40 إلى 56 كم، ولدى "كيه-9" قدرة على تحمل آثار الطلقات المدفعية الثقيلة، بفضل سمك التدريع (حوالي 19 ملم).

ومن مزايا المدفع الكوري، الذي يكون طاقمه من خمسة أفراد، قدرته على مواجهة آثار الهجمات الكيميائية والبيولوجية أيضا.

المصدر: RT

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