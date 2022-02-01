"صوت الرعد".. تعرف على مواصفات سلاح جديد بالجيش المصري بطلب من السيسي

أعلنت القوات المسلحة المصرية توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتدبير التصنيع المشترك للهاوتزر EGY k9A1 مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية.

ويطلق على المدفع اسم كيه-9 "ثاندر"، أو "صوت الرعد" وهو ذاتي الدفع، والمُطور من قبل "سامسونغ تيكوين" لصالح القوات المسلحة الكورية الجنوبية، والتي تقوم بتصديره أيضاً، فيشهد رواجاً في دول حلف شمال الأطلسي، ويحتفظ بمزايا قتالية فريدة بقذائف من عيار 155 ملم.

ويصل مدى قذائف "صوت الرعد" ما بين 40 إلى 56 كم، ولدى "كيه-9" قدرة على تحمل آثار الطلقات المدفعية الثقيلة، بفضل سمك التدريع (حوالي 19 ملم).

ومن مزايا المدفع الكوري، الذي يُكون طاقمه من خمسة أفراد، قدرته على مواجهة آثار الهجمات الكيميائية والبيولوجية أيضا.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جناح كوريا الجنوبية في معرض "إيديكس 2021" في مصر واستمع إلى شرح مختصر عن المدفع "كيه - 9" من أحد المسؤولين عن الجناح، الذي أكد أن هناك ترتيبات خاصة بالتصنيع المشترك مع مصر، التي ستكون قادرة على تصنيع 50 في المئة من مكوناته خلال 5 سنوات.

ويمكن لـ "كيه - 9" التموضع في مكانه من وضع الحركة خلال 30 ثانية، والاستعداد للمهمة خلال 30 ثانية أخرى، بينما يمكنه إطلاق من 6 إلى 8 قذائف على العدو خلال 60 ثانية فقط.

يمتلك مدفع "كيه - 9" الكوري الجنوبي 48 قذيفة، يتم تحميله آليا أثناء الإطلاق، بينما يمتلك مركبات دعم لتزويده بالقذائف التي يصل مداها إلى 40 كيلومترا.

ويعمل المدفع مع مركبة دعم "كيه - 10" لتزويده بالقذائف يمكنها حمل 104 قذائف، التي يمكن نقلها إلى وحدة المدفع الرئيسية "كيه - 9" آليا بمعدل 10 دقائق كل دقيقة.ويتم تحديد الأهداف بدقة وسرعة عالية من قبل مركبة تابعة لمنظومة المدفع تحمل اسم "كيه - 77" وهي مركز توجيه نيراني، تمكنه من تحديد الأهداف وقصفها بالدقة والسرعة المطلوبة.

المصدر: RT + وكالات